Mistrzowie psychodelicznego post-punka hołubieni przez zachodnie media. Trupa Trupa wystąpi 24 maja w klubie Zaścianek

Trupa Trupa to czterech muzyków z Gdańska: Grzegorz Kwiatkowski, Tomek Pawluczuk, Rafał Wojczal i Wojtek Juchniewicz. W 2015 roku w brytyjskiej wytwórniach Blue Tapes and X-Ray Records ukazał się ich debiutancki album "Headache". Rok później jego zremasterowana wersja " została wydana przez francuską firmę Ici d'Ailleurs.

W 2017 roku w wyniku współpracy francuskich i angielskich wydawców ukazał się kolejny album grupy - "Jolly New Songs". Płyta doczekała się japońskiej edycji wydanej przez Moorworks. W 2019 roku nakładem legendarnej wytwórni Sub Pop ukazał się singiel "Dream About". W tym samym roku zespół wydał płytę "Of The Sun". Album ukazał się w ramach międzynarodowej kooperacji Glitterbeat Records (Europa), Lovitt Records (USA), Moorworks (Japonia) i Anteny Krzyku (Polska).