Młodzi wandale na pętli Górka Narodowa. Maczeta, pałka, zabawy ogniem i gaśnicą Piotr Rąpalski

"Bójki, mini miotacze ognia, pałka teleskopowa, maczeta, próba użycia hydrantu i mycie obiektu.... gaśnicą (może i plan był dobry, ale wykonanie gaśnicą proszkową, już nie do końca)" - tak w żartobliwy sposób Zarząd Inwestycji Miejskich opisuje to co grupa młodzieży wyczyniała na pętli Górka Narodowa. Sprawą zajmuje się już policja, bo wszystko się nagrało dzięki monitoringowi.