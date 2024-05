Młodzi wiślacy świętowali. Nie zabrakło kibiców, śpiewów, szampana

Na mecz na stadion Prądniczanki w środę pofatygowało się sporo kibiców. Zmagania obu drużyn oglądało około pięćset widzów i nie żałowali. Poziom jak na IV ligę był wysoki, a bramki, jakie strzelali wiślacy byłyby ozdobą na znacznie wyższym poziomie. A już uderzenie Wiktora Szywacza na 2:0 można określić mianem „stadiony świata”. „Szywka” minął kilku rywali, by następnie huknąć w samo okienko. O przypadku mowy być nie mogło, bo to nie jest w pierwsze takie trafienie tego zawodnika w tym sezonie.

Po końcowym gwizdku rozpoczęło się już świętowanie. Przygotowano specjalne koszulki, również specjalne były etykiety na szampanie, który lał się strumieniami. Były śpiewy na boisku, wspólne zdjęcia z kibicami, a później radość przeniosła się do szatni. W nowym sezonie Wisła II Kraków będzie już rywalizować w III lidze i na pewno ze względu szkoleniowego będzie to dla niej korzystne. Młodzi zawodnicy będą bowiem mieli okazję sprawdzać się na tle bardziej wymagających rywali niż do tej pory. A na razie zasłużyli na duże brawa, bo przez rozgrywki IV ligi przeszli jak burza.