MOCAK świętuje 10-lecie. Na początek dwie wystawy przygotowane na bazie własnej kolekcji

- W 2021 roku MOCAK obchodzi 10. rocznicę otwarcia. Z tej okazji we wszystkich przestrzeniach wystawienniczych chcemy pokazać prace z kolekcji muzeum. Będzie to okazja do lepszego poznania zbiorów instytucji, które cechuje różnorodność medialna oraz tematyczna – mówi Agnieszka Sachar, kuratorka wystawy „Architektura jako symbol, tekst i tło”.