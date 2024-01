Moda w stylu... PKP. Kolejarze kuszą swoją linią ubrań. Co i za ile można kupić? (AM)

"Odkryj świat modnych stylizacji w naszym sklepie! Bez względu na to, czy szukasz wygodnych skarpetek, stylowych koszulek czy ciepłych bluz - mamy to, czego potrzebujesz! Zaskocz swoich znajomych unikatowymi ubraniami od PKP Intercity! Niech Twój strój opowiada historię pełną podróży i przygód" - kuszą kolejarze z PKP InterCity. Co w 2024 roku można kupić w ich sklepie i za ile? Sprawdziliśmy!