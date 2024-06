Moje miasto. Transportowa niemoc w centrum Krakowa. Tunel to sprawa wagi państwowej

Poniedziałkowe zdarzenie pokazało, że transport w centrum Krakowa doszedł do granicy wytrzymałości. Krakowianie ugrzęźli w gigantycznym tramwajowym korku, albo czekali na przystanku na tramwaje, które nie przyjeżdżały.

Jeżeli ktoś myśli, że liczbę kursów na ulicach wokół Plant można zwiększać do woli, to miał odpowiedź. Dodatkowych torów w Starym Mieście nie wybudujemy, zabytkowych ulic nie da się rozciągnąć.

Co można zrobić? Podstawa nowoczesnego transportu to bezkolizyjność. A co mamy przykładowo na ulicy św. Gertrudy? Tramwaje jeżdżą po wspólnej drodze razem z samochodami. Do tego mamy pieszych, rowerzystów, częste przystanki.

Inna sprawa, to stan torowisk. Skoro są mocno eksploatowane, to się zużywają i dochodzi do awarii. W niektórych miejscach motorniczowie muszą bardzo uważać i jeżdżą z taką prędkością, że turyści mogą się zastanawiać, czy czasem przypadkowo nie załapali się na przejazd na linii muzealnej.