"Monster" i "Jutro będzie nasze" - 14 i 16 maja przedpremierowe pokazy filmowe w Kinie Pod Baranami

- Kiedy kręcę film, nieustannie wątpię w swój scenariusz. Jednak realizując scenariusz napisany przez kogoś innego, wydawało mi się, że plan zdjęciowy jest bardzo jasny, ponieważ nie muszę naprawiać błędów w pisaniu. Kręcąc ten film, świetnie się bawiłem, a zawdzięczam to wspaniałemu scenariuszowi Sakamoto - powiedział w wywiadzie Koreeda.

Autorem muzyki do filmu jest legendarny japoński kompozytor i pianista Ryūichi Sakamoto, autor ścieżek dźwiękowych do takich tytułów, jak "Ostatni cesarz", "Pod osłoną nieba" czy "Mały Budda". Sakamoto zmarł w marcu 2023 roku w wieku 71 lat. "Monster" to ostatni film, do którego stworzył muzykę.