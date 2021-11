Morskie Oko. Technologiczne zmiany dla turystów. Szlabany same odczytają tablice rejestracyjne i wpuszczą auta na parking Łukasz Bobek

TPN

Szlabany na parkingu przy szlaku do Morskiego Oka będą automatycznie wpuszczały samochody. Nie będzie już ludzi skanujących kody QR z biletów. To kolejna zmiana na największym parkingu w Tatrach. - Ma ona upłynnić ruch, ale i uszczelnić parking, tak by wjeżdżały tam samochody tylko uprawnione do tego – mówi Wojciech Stankiewicz z Tatrzańskiego Parku Narodowego.