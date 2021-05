Można spełniać marzenia chorując na schizofrenię. Wkrótce premiera filmu "Solar Voyage" krakowskiego reżysera Adama Żądło

Nie znamy jego prawdziwego imienia i nazwiska. W filmie występuje jako Mirek Lech. Urodził się i wychował w Pcimiu. Szybko okazało się, że jest matematycznym geniuszem. Zaczął pisać doktorat z instalacji paneli słonecznych dla domów jednorodzinnych, ale zdiagnozowano u niego schizofrenię. Niestety – po krótkim pobycie w Kobierzynie, stwierdził, że nie chce się leczyć. „Ciężko się z nim dogadać. Jest inny” – twierdzą dzisiaj jego sąsiedzi.

- To moja daleka rodzina. Początkowo kojarzyłem go jako człowieka, który z zakupami w ręku przemyka się gdzieś bokiem, aby być z dala od ludzi. Taki typowy pustelnik. Kiedy byłem w szkole i miałem trudne zadania z matematyki, a rodzice nie potrafili ich rozwiązać, szło się do Mirka i on na drugi dzień oddawał rozwiązanie. Tylko ta matematyka była wówczas moim łącznikiem z nim – opowiada nam Adam Żądło.