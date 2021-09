MŚ Katar 2022 eliminacje wyniki, program, tabele online. Kiedy, z kim gra Polska? Terminarz i wyniki meczów 4.09.2021

NOWE W Tarnowie zachęcają do szczepień przeciw COVID-19, a chętnych niewiele. Kolejna akcję organizuje Zespół Przychodni Specjalistycznych

Jedna z największych tarnowskich przychodni zachęca mieszkańców do szczepień. Przez dwa dni września w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie będzie można zaszczepić się przeciw COVID-19 jednodawkowym preparatem firmy Johnson&Johnson. Miasto planuje także inne akcje plenerowe, by w ten sposób zachęcić mieszkańców do walki z koronawirusem.