Muszyńskie Ogrody Biblijne znów otwarte. To miejsce, w którym obcując z przyrodą można odkrywać Pismo Święte

Tradycyjnie 1 maja, po zimowej przerwie, została otwarta brama do Muszyńskich Ogrodów Biblijnych. Przy parafii pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Muszynie można zobaczyć około 150 gatunków roślin pojawiających się na kartach Pisma Świętego oraz instalacje, które w niecodzienny sposób prezentują fragmenty Biblii.

Muszyńskie Ogrody Biblijne znów otwarte

Tradycyjnie, w okresie od 1 listopada do końca kwietnia Muszyńskie Ogrody Biblijne były zamknięte. Ostatnie dni kwietnia były natomiast czasem intensywnej pracy i przygotowań do otwarcia sezonu. Plewienie, sadzenie, pielęgnacja. Odświeżone zostały instalacje, zamontowane usuwane za zimę ich elementy. Na miejsce wróciła też niemal cała roślinność śródziemnomorska, choć niektórych okazów może brakować. To ze względu na ich delikatność na zmienność temperatury. W ogrodach jest około 150 gatunków roślin typowo biblijnych. Są oliwki, oleandry, palmy daktylowe, morwa czarna, dziewięć odmian róż, figi, granaty. Nie brakuje pachnących cytryn, trzciny, liści laurowych, czy dziewanny. Do tego mnogo kwitnących kwiatów.

Spacer po Ogrodach Biblijnych

- Nasze ogrody bazują na obrazach. Tworzą je właśnie roślinność, mała architektura i drobne rzeźby – opowiada Bernadetta Michalska, przewodnik po Muszyńskich Ogrodach Biblijnych. - Jest przejście przez Morze Czerwone, Nowa Jerozolima zapowiedziana w Apokalipsie Świętego Jana, jest specyficzny krzyż w formie bramy, przez który przechodzimy.

Ogrody Biblijne w Muszynie do użytku zostały oddane w 2015 roku i jak do tej pory są największym tego typu obiektem w Polsce. Swoją powierzchnią obejmują 1,2 ha. To miejsce nie tylko dla katolików, ale również dla osób innego wyznania. Jest to przede wszystkim ogród spacerowo-botaniczny z kompozycją roślin i krajobrazu Ziemi Świętej. Przebywając w nim można poznać roślinność Palestyny i Izraela, a także suchy i surowy krajobraz pustyni, jaki towarzyszył ludziom za czasów Chrystusa. Muszyńskie Ogrody Biblijne podzielone są na pięć stref tematycznych: Ogród Historii Zbawienia - ukazuje dzieje od narodzin świata aż po jego kres zawarty w apokalipsie św. Jana

Ogród Krajobrazów Biblijnych - zawarte w nim kompozycje prezentują geografię Ziemi Świętej, a także wybrane elementy gospodarki rolnej za czasów biblijnych

Winnica Pańska i Nauka Proroków – przedstawiono tu fragmenty Pisma Świętego należące do 16 proroków: Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, Daniela, Abdiasza, Amosa, Ozeasza, Michesza, Sofoniasza, Nahuma, Habakuka, Aggeusza, Zacheriasza, Malachiasza, Joela i Jonasza. Znajduje się tutaj także źródło wody mineralnej

Dziecięcy Ogród Biblijny – to fragment ogrodu dedykowany dzieciom. Znajdują się tutaj duże klocki i piaskownica. Miejsce, gdzie najmłodsi wraz z rodzicami lub opiekunami mogą oddać się zabawie i katechezie

Ogród zakochanych - prezentowane w ogrodzie fragmenty Bibli odnoszą się do "Pierwszych rodziców", "Małżeństwa i odpowiedzialności", "Wychowania dzieci", i "Ufności w pomoc Bożą".

Zasady zwiedzania Ogrodów Biblijnych w Muszynie

Ogrody Biblijne w Muszynie to stały punkt na mapie turystycznej uzdrowiska. Już w pierwszych latach funkcjonowania w sezonie odwiedzało je od 100 do 150 tysięcy turystów. Można je zwiedzać można, spacerując po alejkach, słuchając w tle muzyki wprowadzającej w klimat rozmyślań, czytając fragmenty pisma świętego, kontemplując je i podziwiając instalacje. Samotne wejście jest darmowe Można także zwiedzić je z przewodnikiem, ale do tego trzeba zebrać grupę minimum dziesięciu osób. Wówczas pobierana jest opłata: 2 zł za dziecko oraz 3 zł za osobę dorosłą.

- Dla nas przewodników, to nie jest zwykły spacer po ogrodzie, ale żywe spotkanie ze Słowem Bożym. Prowadzimy swego rodzaju rekolekcje, na które serdecznie zapraszamy - zachęca Bernadetta Michalska. Ogrody Biblijne w Muszynie są otwarte codziennie od wtorku do niedzieli od godz. 10 do 18. Poniedziałek jest dniem wolnym, ale w tym roku, wyjątkowo w poniedziałek 1 maja brama będzie otwarta.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!