Muzyka z "Listy Schindlera", "Chłopów" i "Króla lwa" na żywo. Od 22 do 26 maja Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie

- Programowanie FMF to nieustanne poszukiwanie równowagi pomiędzy tym, co popularne i tym, co ambitne. FMF jest dowodem na to, że nie musi się to wykluczać. Za każdym razem cieszę się, kiedy muzyki na wskroś eksperymentalnej i współczesnej słuchają tysiące ludzi w różnym wieku. Oni myślą, że to muzyka do „Lśnienia”, podczas gdy to klasyczny Penderecki, albo w drugą stronę, kiedy konserwatywna publiczność filharmonii czy jazzowych klubów, odkrywa Jerry’ego Goldsmitha w nowych interpretacjach czy zachwyca się absolutnym objawieniem dla muzyki jazzującej, jakim jest współcześnie Daniel Pemberton - mówi nam Robert Piaskowski, dyrektor artystyczny festiwalu.