Na dworcu Kraków Główny pojawił się "Józef Piłsudski". Pociąg będzie kursował od poniedziałku do soboty

Pociąg IC Marszałek Piłsudski będzie kursować od poniedziałku do soboty między Krakowem Głównym a Warszawą Gdańską, ruszając z Krakowa o 8:45 i dojeżdżając do stolicy o 12:14. W odwrotnym kierunku będzie jeździć od poniedziałku do piątku i w niedziele, startując o 17:00 z Warszawy Gdańskiej i kończąc bieg na Krakowie Głównym o 20:20.

- Kolej w Polsce przeżywa swoisty renesans. Od kilku lat prowadzimy jej intensywną modernizację, obejmującą inwestycje w unowocześnienie taboru, infrastruktury, a także rozwój cyfryzacji. W tym dążeniu do nowoczesności nie zapominamy o naszej historii i jej najważniejszych postaciach. Kursujący między Krakowem a Warszawą pociąg naszego narodowego przewoźnika będzie codziennie przypominać o wielkim Polaku, jakim bez wątpienia był Marszałek Józef Piłsudski, i jego zasługach dla naszej ojczyzny – podkreśla Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.