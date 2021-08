Na dworcu w Bieczu odsłonięto tablicę upamiętniająca likwidacje getta w 1942 roku

Odsłonięcie tablicy na dworcu to jeden z elementów tegorocznego wspominania w Bieczu jego dawnych mieszkańców. W 1939 roku w Bieczu mieszkało 850 Żydów, którzy stanowili 21 procent jego mieszkańców. W tej chwili żyją jeszcze trzy osoby narodowości żydowskiej, które urodziły się w Bieczu. Zanim hitlerowcy przystąpili do całkowitej eksterminacji żydowskich mieszkańców Biecza, spędzili ich z okolicznych wiosek do miasta, przeludniając domy znajdujące się na terenie getta.

- W czasie jego likwidacji naziści oraz ich służby pomocnicze rozstrzeliwali Żydów w ich domach, nie zważając na ich wiek czy płeć - opowiadał Krzysztof Przybyłowicz, w czasie uroczystości. - Niewielkiej grupie udało się schronić w piwnicach i później zbiec z miasta. Obliczono, że w obławie straciło życie około 180 osób - dodał.