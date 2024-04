Na krakowskie Malediwy będzie można dojechać pociągiem. Rozpoczęto budowę przystanku kolejowego w Przylasku Rusieckim

- Rozpoczęły się pierwsze prace przy przystanku Kraków Przylasek. To trzecie miejsce w Krakowie, na którym powstaną perony w ramach „programu przystankowego”. Dzięki inwestycji mieszkańcy zyskają szybkie połączenie z centrum aglomeracji, a pozostali krakowianie ułatwiony dojazd do popularnego kąpieliska - informują w PKP Polskie Linie Kolejowe.

W ostatnich latach Przylasek Rusiecki z dzikich akwenów stał się zagospodarowanym kąpieliskiem. Całkowity obszar inwestycji to około 26 hektarów, z czego prawie 19 to powierzchnia zbiornika wodnego, który jest strzeżony. Przy jego brzegu pojawiły się nowe pomosty, których łączna długość wynosi prawie kilometr, a ich nośność to 220 ton, co oznacza, że może na nich stanąć ok. 1000 osób jednocześnie.

Część pomostów ma charakter spacerowy, część służy do obsługi kąpieliska, a jeszcze inne do obsługi łódek bądź kajaków i innych jednostek pływających. Najdłuższy z nich prowadzi od nowego parkingu do poszerzonej plaży, której obszar obejmuje blisko hektar. Przywieziono na nią ok. 7 tysięcy ton piasku. Nowymi atrakcjami są też boiska do piłki plażowej i „pływający” basen o podwyższonym dnie. Ustawiono też namiot do organizacji wydarzeń plenerowych.