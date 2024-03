Na krokusy w Tatry, na przebiśniegi w Beskid Niski! Zwiastuny wiosny właśnie rozkwitły na Chełmie w powiecie gorlickim. Są ich całe łany

Przebiśniegi w Beskidzie Niskim

- Na terenie leśnictwa Szymbark w Leśnictwie Łosie jest miejsce dość licznego występowania ciekawego gatunku, który jest zaliczany do geofitów wiosennych, czyli do tych roślin, które na dnie lasu pojawiają się najwcześniej, najszybciej. Jest to śnieżyczka przebiśnieg – podaje Bartłomiej Sołtys, nadleśniczy Nadleśnictwa Łosie. - Jest to jedna z nielicznych roślin, którą możemy kwitnącą obserwować już od początku lutego. Jest ona charakterystyczna dla żyznych buczyn karpackich, które możemy obserwować na terenie Nadleśnictwa Łosie. Zachęcam wszystkich, by wybrać się w Beskid Niski i zobaczyć naturalne stanowiska tej rośliny

Przebiśniegi zwane śnieżyczkami trudno pomylić z innymi roślinami leśnego runa. Dorastają one do 15 cm wysokości. Mają podłużne, wąskie, ostro zakończone szarozielone liście, które wyrastają z podziemnej cebulki. Ich pojedyncza, dzwonkowate kwiaty zwisają ze sztywnej łodyżki. Przebiśniegi to rośliny miododajne. Są ważnym źródłem pożywienia dla pszczół w momencie, kiedy inne rośliny jeszcze nie kwitną.