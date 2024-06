Na Ustupie w Zakopanem stanie maszt telefoniczny wysoki na 45 metrów?

Firma T-Mobile od miesięcy próbuje postawić maszt telefoniczny w Zakopanem, by wzmocnić sygnał swojej sieci komórkowej. W 2023 roku maszt był już w Zakopanem gotowy do montażu – na działce na Krzeptówkach. Teren był przygotowany – wyłożony betonowymi płytami, a złożone przęsła masztu czekały na ekipę, która je poskręca. Firma wybrała na swoją instalację prywatną działkę należącą do mieszkańca Zakopanego. Podpisała z nim umowę dzierżawy – miała więc zielone światło, przynajmniej jeśli chodzi o właściciela ziemi.

Wtedy do akcji wkroczyli mieszkańcy Krzeptówek. Nie godzili się, by w ich sąsiedztwie stanęła taka instalacja. Obawiali się, że może ona wpłynąć negatywnie na ich zdrowie.- Nikt nas wcześniej o takim pomyśle nie poinformował. Nikt nie pokazał żadnych danych dotyczących tego masztu, żadnej ekspertyzy dotyczącej szkodliwości masztu. Nie było żadnego zebrania z mieszkańcami – mówiła pod koniec czerwca 2023 roku Karolina Gąsienica-Sieczka z Krzeptówek.