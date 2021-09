Na Wawelu rozpoczęły się dwudniowe uroczystości pogrzebowe proboszcza katedry śp. ks. prałata Zdzisława Sochackiego [ZDJĘCIA]

Uroczystości pogrzebowe w poniedziałek rozpoczęło wprowadzenie ciała śp. księdza prałata do katedry na Wawelu (importa) i nieszpory żałobne z udziałem kanoników Kapituły Metropolitalnej. Została też odprawiona msza święta przy trumnie Zmarłego, której przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz.

Na początku Eucharystii kard. Dziwisz mówił o śp. ks. prałacie Sochackim: - Wiedzieliśmy o twojej chorobie, ale mimo wszystko twoja śmierć zaskoczyła nas wszystkich. Twoje odejście do wieczności pogrążyło w żałobie nie tylko twoją umiłowaną rodzinę, ale również, a może przede wszystkim, umiłowaną przez ciebie katedrę - wyznał. - Twoja troska o katedrę, do której po raz ostatni wszedłeś, to powód do wielkiej wdzięczności wobec ciebie. Historia zapisała cię już jako wybitnego proboszcza i kustosza. Żegnamy cię na modlitwie, dziękując Bogu za twoje życie kapłańskie i pracę dla dobra Kościoła krakowskiego - zakończył były metropolita krakowski.