Najnowszy cmentarz w Krakowie. Jest, ale sporo było o niego sporów Piotr Rąpalski

W przededniu święta Wszystkich Świętych Zarząd Inwestycji Miejskich prezentuje inwestycję w Podgórkach Tynieckich. Niemal rok temu do użytku oddana została tam pierwsza część cmentarza komunalnego - to najnowsza krakowska nekropolia. Wcześniej wybudowana została instalacja do spopielania oraz kompleks budynków administracyjnych i ceremonialnych. W planach jest rozbudowa cmentarza.