Najpiękniejsza ścieżka rowerowa w Krakowie. Tu mostek, tam mostek, jedna wielka strefa relaksu. Zobaczcie nową trasę nad Rudawą! Tomasz Bochenek

Ścieżka rowerowa wzdłuż Rudawy. Sześć kilometrów w uroczej części Krakowa, wśród zieleni, z malowniczymi widokami - na Las Wolski czy Sikornik. A to wszystko tak blisko centrum miasta! Nowa ścieżka szczególnie przypadnie do gustu rodzinom szukającym pomysłu na spokojną wycieczkę. Jazda rowerem przy rzece zawsze ma urok, tutaj wzbogacany przejazdami/przejściami przez mostki, wszystko to z dala od ruchu samochodowego. Zresztą sami się przekonajcie, przeglądając GALERIĘ ZDJĘĆ z naszego przejazdu ścieżką nad Rudawą.