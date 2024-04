Największy urwis Ameryki na scenie Bagateli. Premiera „Przygód Tomka Sawyera” Anna Piątkowska

Od premiery w 1876 roku (polskie wydanie w 1901 r.) jedenastolatek o niespokojnym duchu – Tomek Sawyer stał się idolem pokoleń nastolatków na całym świecie. Kultowa powieść dla młodzieży – „Przygody Tomka Sawyera” Marka Twaina trafiła na deski Teatru Bagatela. - To postać, do której powinno się wracać, by odnaleźć wartości, o jakich „Tomek Sawyer” przypomina – mówi Miłosz Markiewicz wcielający się w postać tytułowego bohatera. Premiera 20 kwietnia.