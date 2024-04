Narty w Tatrach już na końcówce, ciepło, mało śniegu, a za chwilę świstaki wstaną

W Tatrach na Kasprowym Wierchu co prawda zalega nadal ok. 80 cm śniegu. Jednak śnieg zalega głównie w wyższych partiach gór. Do wysokości Hali Gąsienicowej śniegu już nie ma.

- Warunki narciarskie dla skitourów są wymagające. Jeśli ktoś będzie bardzo zdeterminowany i wyjedzie kolejką linową na Kasprowy Wierch, to w rejonie Hali Gąsienicowej będzie mógł pochodzić na nartach. Tego śniegu nie jest sporo, ale na tyle, że można poruszać się na nartach. Choć trzeba pamiętać, że jest już wiele odcinków, gdzie narty trzeba prostu przenieść na rękach – mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Sezon narciarski w Tatrach będzie się kończył nie tylko z uwagi na wysokie temperatury, ale także przez… świstaki. Te niebawem zaczną się budzić z zimowego snu i opuszczać swoje nory. - Dla świstaków taka datą podawaną w literaturze to jest ok. 20 kwietnia. Można więc się spodziewać już pierwszych świstaków przebijających się przez śnieg – mówi Tomasz Zając. Jeśli świstaki wybudza się w rejonie trasy zjazdowej na Hali Gąsienicowej, TPN będzie ograniczał przestrzeń dla narciarzy, albo całkowicie ją zamknie.