"Natura przyszłości" - pasmo filmowe Festiwalu Conrada w krakowskim Kinie Pod Baranami

"Nature Is My Homeland"

Od 18 do 24 października odbędzie się w Krakowie literacki Festiwal im. Josepha Conrada. Kino Pod Baranami zaprasza na towarzyszące mu pasmo filmowe. Pytania o naturę przyszłości, stawiane przez organizatorów tegorocznej edycji Festiwalu, nurtują również twórców filmów prezentowanych w ramach wydarzenia. Wybranym dokumentom i fabułom towarzyszyć będą prelekcje festiwalowych gości.

Tegoroczna edycja Festiwalu Conrada odbywa się pod hasłem „Natura przyszłości”. Organizatorzy celowo zawarli w nim pewną dwuznaczność, ponieważ pragnęli zadać zarówno pytania o naturę przyszłości (jaka będzie i co nam przyniesie?), jak i o naturę w przyszłości – jako problem środowiska naturalnego. Zestaw filmów, prezentowanych na Festiwalu, podejmuje te złożone tematy, próbując diagnozować rzeczywistość i zwiększać naszą świadomość. Serię towarzyszących Festiwalowi pokazów filmowych otworzy dokument "Nature is My Homeland" Marka Gajczaka, prezentowany m.in. na Krakowskim Festiwalu Filmowym. To zaskakująco świeże spojrzenie na kwestie ekologii. Bohaterowie filmu – naukowcy, artyści i entuzjaści – z zupełnie nowej perspektywy ukazują tematykę związków człowieka z naturą. Wprowadzenie do filmu wygłosi reżyser, Marek Gajczak. Tragicznemu epizodowi europejskiej historii przygląda się "Dramat Brygad Międzynarodowych", wyświetlany w partnerstwie z Domem Norymberskim. Dokument ten cofa się do czasów wojny domowej w Hiszpanii, w którą zaangażowane były także oddziały złożone z idealistycznych obcokrajowców. Wprowadzenie do filmu przedstawi niemiecka badaczka Irme Schrabel, autorka biografii Gerdy Taro – pionierki fotografii wojennej.

Niezwykłe znaczenie miała działalność Behrouza Boochaniego – kurdyjskiego dziennikarza, który utrwalał telefonem przerażającą codzienność ośrodka-więzienia na niesławnej wyspie Manus w Papui Nowej Gwinei. Z materiałów Boochaniego powstał dokument "Chauka, Please Tell Us the Time", którego pokaz na Festiwalu Conrada będzie polską premierą filmu. Do seansu wprowadzi Marcin Żyła – dziennikarz Tygodnika Powszechnego, a z ekranu krótko o filmie opowie również współreżyser, Arash Kamali Sarvestani. O prawach kobiet opowiadają dwa prezentowane w paśmie filmy. Fabularyzowany dokument "Siłaczki" przedstawia historię polskich aktywistek, których wysiłek, upór i konsekwencja doprowadziły do podpisania przez Józefa Piłsudskiego dekretu o prawach wyborczych kobiet 28 listopada 1918 roku. Wprowadzenie do filmu wygłosi jego współreżyserka, Marta Dzido.