Netflix będzie kręcił w Krakowie. Tajemniczy projekt popularnej platformy streamingowej. Co to będzie?

Planowana w Krakowie realizacja to projekt filmowy platformy Netflix. I tyle wiadomo na pewno. Jak poinformował nas dyrektor naczelny studia ABM Bartosz Stasina, szczegóły dotyczące samego przedsięwzięcia objęte są klauzulą tajności.

Wiadomo, że zdjęcia będą kręcone nie tylko w Krakowie. Studio ABM zaznacza, że osoby, które zakwalifikują się do produkcji będą mogły kontynuować filmową przygodę w dalszej części zdjęć realizowanych nad Bałtykiem.

"Przez 2 miesiące zdjęć będziemy potrzebowali ogromnej liczby statystów, epizodystów, jak i aktorów zawodowych, więc jeśli jesteście pasjonatami branży, chcecie przeżyć pierwszą przygodę na planie filmowym, albo po prostu potraktować to jako pracę dorywczą. Zapraszamy do zgłaszania się" - czytamy w komunikacie studia ABM.

Póki co, wiadomo więc, że do tajemniczego projektu Netflixa, który będzie powstawał w Krakowie, potrzeba wielu statystów, aktorów i epizodystów wieku 50+ oraz, że produkcja będzie powstawać w najbliższych miesiącach.

Jednak dyrektor studia ABM zaprzeczył informacji, że chodzi o tę właśnie produkcję, co więcej, studio ABM nie zajmuje się realizacją "Axis Mundi", a zdjęcia do serialu już się zakończyły.

Netflix to jedna z najpopularniejszych płatnych platform streamingowych, oferujących filmy i seriale na życzenie. To także jeden z największych obecnie producentów filmowych. W swoim portfolio ma m.in. hitowe seriale jak "House of Cards", "Narcos", "Trzynaście powodów" oraz "Stranger Things".