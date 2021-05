Nie żyje Bronisław Cieślak. Aktor zmarł w wieku 77 lat

Bronisław Cieślak nie żyje. Aktor w masowej pamięci zapisał się dzięki kultowej roli porucznika Borewicza w serialu "07 zgłoś się". Zmagał się z chorobą nowotworową. W październiku skończyłby 78 lat.

Nazywam się Cieślak, Bronisław Cieślak Bronisław Cieślak urodził się w 1943 roku w Krakowie. Pracował jako dziennikarz Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. W latach 70. zaczął zajmować się aktorstwem. Zadebiutował w produkcji "Znaki szczególne". Koniec listopada 1976 roku wykreował w naszej telewizji nowego bohatera - Sławomira Borewicza, bohatera serialu „07 zgłoś się”. Polski Bond zdobył wielką sympatię telewidzów. Serial emitowany od 1976 do 1989 roku, utożsamiany z popkulturą epoki Peerelu. Sam Cieślak tak mówił w jednym z wywiadów o "07 zgłoś się": "Mam świadomość, że nie kręciliśmy oscarowych cudów. To był prosty, komercyjny serialik telewizyjny, nic nadzwyczajnego, ale jeśli i dziś budzi on sympatię, to prawdopodobnie dlatego, że to był film, w którym mamy swoisty zapis obyczajów i portret czasów PRL". Przeczytaj nasz wywiad z Bronisławem Cieślakiem

Porucznik Borewicz zachowywał się jak James Bond: chodził w amerykańskiej kurtce wojskowej, ostro traktował przestępców, uwodził kobiety, był po rozwodzie, ale miał ślub kościelny, znał angielski i jeździł do Londynu. "Reżyser serialu przyjechał do Krakowa bez zapowiedzi. Było rano, otworzyłem w piżamie, a on mówi: „Nazywam się Krzysztof Szmagier”. Długo potem rozmawialiśmy. W końcu zdecydowałem się wziąć tę rolę, ponieważ nie pasowała do stereotypowego wizerunku milicjanta. Borewicz był raczej krnąbrnym inteligentem, który nie przestrzega regulaminu" - wyjaśniał aktor. Bronisław Cieślak - sylwetka Aktor pochodził z Krakowa, wychowywał się na krakowskim Kazimierzu. W 1967 r. ukończył studia etnograficzne na UJ, pod koniec lat 60. rozpoczął pracę w Polskim Radiu, a następnie w Krakowskim Ośrodku Telewizyjnym.

O karierze aktorskiej zdecydował przypadek. Filmowym debiutem aktora był serial Romana Załuckiego "Znaki szczególne" z 1976 roku, w którym Cieślak zagrał rolę inżyniera Bogdana Zawady. W 1979 r. wystąpił w dwóch filmach fabularnych: w "Kung-fu" Janusza Kijowskiego, w którym grał dziennikarza Henryka Laskusa i w kryminale "Wściekły" Romana Załuskiego, wcielił się w kapitana Zawadę z Komendy Głównej MO. W 1986 roku Cieślak wystąpił w polsko-bułgarskim filmie dla młodzieży "Złota Mahmudia" Kazimierza Tarnasa.

Największą popularność przyniosła mu rola porucznika Sławomira Borewicza w serialu "07 zgłoś się". "W 1991 r. wyrzucono mnie z telewizji. Siedem miesięcy byłem legalnie zarejestrowanym bezrobotnym, a potem z żoną i znajomymi założyliśmy kiosk w Domu Turysty w Krakowie. Najpierw byłem tam zaopatrzeniowcem, potem stanąłem za ladą. Sprzedawałem coca-colę, gumę do żucia i tanie zegarki. Przychodziły wycieczki szkolne i wszyscy mnie pytali, co tu robię? Odpowiadałem - zgodnie z prawdą - że sprzedaję gumę do żucia. Kupowali, a potem robili sobie ze mną zdjęcia. Śmiałem się, że obok Wawelu, jestem dla nich największą atrakcją turystyczną Krakowa. Tak przez półtora roku. Potem zostałem posłem" - wspominał Bronisław Cieślak w rozmowie z portalem kobieta.pl okres po "07 zgłoś się". Młodszej części widowni aktor znany jest także z roli w serialu "Malanowski i partnerzy", który był emitowany od 2009 roku. Zagrał także epizodyczne role w serialach: "Bank nie z tej ziemi", "Świat według Kiepskich", "Pierwsza miłość". W 2006 r. zagrał rolę warszawskiego komendanta Modesta Strumiłło w serialu "Mrok".

Był także twórcą programów telewizyjnych, prowadził m.in. "Telewizyjne Biuro Śledcze".

W 2005 roku Cieślak został odznaczony Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Związany był także z polityką. Przed 1990 r. należał do PZPR, w latach 1999-2005 był posłem na Sejm z listy SLD. Był również rzecznikiem prasowym partii. W latach 2005 r. i 2007 r. kandydował w kolejnych wyborach parlamentarnych – bez powodzenia. W 2006 r. ubiegał się o mandat radnego Krakowa, również bez powodzenia. Był stryjem aktorki Anny Cieślak. Z pierwszą żoną Krystyną Chrzanowską-Cieślak miał córkę Katarzynę. Z drugą żoną Anną miał córkę Zofię i syna Jana. Aktor w 2018 roku zachorował na raka prostaty, mówił o tym w mediach. Tę walkę udało mu się wygrać. W ubiegłym roku doszło jednak do nawrotu. Zmarł z powodu nowotworu w wieku 77 lat, w październiku obchodziłby swoje 78. urodziny.

Kobiety w MMA. Płeć nie taka słaba. WYWIAD