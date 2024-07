Niebezpieczna roślina dla psów i kotów w Krakowie. Spotkacie ją spacerując ulicami Nowej Huty

Latem cała Nowa Huta jest pełna zdziczałego, niedojrzałego zboża. Najczęściej można zaobserwować je na niekoszonych trawnikach, przy drogach i chodnikach lub w ogródkach między blokami. Istnieje wiele teorii tłumaczących pochodzenie tej rośliny.

Ta roślina to nic innego jak jęczmień płonny nazywany "mieszczuchem", ponieważ upodobał sobie środowisko miejskie.

- Ileś wieków temu przybył do Polski (a także do innych krajów) znad Morza Śródziemnego, być może z nasionami roślin uprawnych, a może kilka jego nasion przykleiło się do ekwipunku jakiegoś wędrowca, a potem tu i tam odpadało? W każdym razie rozmnożył się szybko – z jednego nasionka roślina, na roślinie kłos, w kłosie kilkadziesiąt nasion. Jęczmień płonny rozmnaża się szybciej niż inne rośliny - mówi prof. Renata Bączek-Kwinta z Katedry Fizjologii Roślin Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.