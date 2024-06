Nowa nadzieja Lewicy z Krakowa. Świetny wynik Doroty Kolarskiej w eurowyborach, bratanicy współpracownika… prezydenta Andrzeja Dudy

- Dzięki Wam był to jeden z najbardziej niezwykłych okresów w moim życiu – sześć tygodni intensywnej pracy, sześć tygodni spotkań i rozmów, sześć tygodni marzeń o tym, że UE może być lepszym miejscem do życia. Że może to być Unia, która nie tylko buduje wspaniałe gmachy, stadiony i autostrady, ale Unia, która sprawia, że nasze codzienne życie jest wygodniejsze. Unia, która sprawia, że mamy jak dojechać do bliskich i do pracy; że możemy tanio wynająć, a nie kupić, wygodne mieszkanie, które zasili czysta i bezpieczna energia atomowa. Ktoś powie, że to banalne sprawy. Ale takie są problemy z którymi większość z nas zmaga się na co dzień. I te problemy można rozwiązać w PE, a ja obiecuję, że całą swoją energię włożę, aby je rozwiązać. Czas na Unię codziennych spraw – pisała Kolarska tuż przed wyborami.