Nowe eksponaty w Kolekcji Lanckorońskich na Wawelu. Cztery pejzaże Jakoba Philippa Hackerta do obejrzenia od dzisiaj

Jakob Philipp Hackert to wybitny niemiecki pejzażysta i nadworny malarz króla Neapolu Ferdynanda IV Burbona. Na Wawel trafiły jego cztery krajobrazy: trzy z nich to widoki okolic Neapolu („Widok zatoki Pozzuoli”, 1805; „Widok na Sessa Aurunca”, 1806; „Widok kościoła Santa Maria delle Vergini w Scafati koło Nocery”, 1806), a czwarty to krajobraz toskański („Widok na opactwo Vallombrosa”, 1806). Hackert namalował je na konkretne zlecenie, o którym pisał w liście do Johanna Wolfganga Goethego. Zleceniodawca wybrał temat – zapewne na podstawie rysunków, które malarz miał w swojej pracowni.

- Za ramą jednego z obrazów prezentowanych na wystawie była zatknięta niewielka pożółkła karteczka z odręcznym napisem w języku francuskim, co może sugerować, że zleceniodawca tej kompozycji, a może także pozostałych trzech, pochodził z Francji. Tym bardziej, że w marcu 1806 roku Hackert pisał do Johanna Wolfganga Goethego o czterech obrazach, które wysłał do Francji, a monografistka malarza, Claudia Nordhoff, identyfikuje je z kompozycjami z kolekcji Lanckorońskich – mówi dr Joanna Winiewicz-Wolska, kuratorka wystawy, kierownik Działu Zbiorów Malarstwa ZKnW.