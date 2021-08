Nowe pociągi będą wozić pasażerów po Małopolsce [ZDJĘCIA]

Dostarczane do Małopolski pociągi typu Elf2 - wyprodukowane przez firmę PESA - to nowoczesne, ekonomiczne i komfortowe składy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i rodzin z dziećmi (m.in. winda automatyczna i rozkładana rampa umożliwiające wejście i wyjście osób o ograniczonej zdolności poruszania się, przewijak dla niemowląt itd). Każdy z czterech zamówionych pociągów kosztował ponad 20 mln zł. Oczywiście są też wyposażone np. w klimatyzację.

- Realizujemy obecnie przeglądy starszego taboru, który do tej pory kursował na trasie z Krakowa do Balic i Wieliczki. Ten nowy pociąg, dziś dostarczony, po prostu płynnie zastąpi skład, który przechodzi przegląd. To bardzo nowoczesny pojazd, w którym m.in. podróżni jadący na lotnisko na pewno będą czuli się komfortowo, chociażby ze względu na dużą przestrzeń na bagaże - podkreśla Tomasz Warchoł, prezes zarządu Kolei Małopolskich.