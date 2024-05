Nowy budynek i zmieniona lokalizacja kasy biletowej TPN w Kuźnicach

Stary drewniany domek w Kuźnicach, który stał na skrzyżowaniu szlaków niebieskiego i zielonego został rozebrany. Kasa biletowa, która znajdowała się w tym domku została przeniesiona w głąb szlaku zielonego za budynek hotelu EnHotel Kuźnice.

Budynek nowej kasy biletowej w Kuźnicach nawiązuje swoim stylem do kas, które powstały m.in. w Dolinie Strążyskiej i przy szlaku prowadzącym do Morskiego Oka. Jest to nowatorska bryła wykonana z drewna o strzelistym dachu.

Stare nadszarpnięte zębem czasu góralskie domki, w których mieściły się kasy biletowe przy wejściach do TPN odchodzą pomału do lamusa. Drewniane domki przykryte były gontem, który ze względu na swoje lata nie spełniał już odpowiednio swojej funkcji. Pojawiały się przecieki nie tylko w dachu, ale także dziury w płazach. Nowe budynki mają zapewnić pracownikom więcej komfortu przy niesprzyjających warunkach pogodowych.