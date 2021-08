Nowy prezes Dunajca Tomasz Popiela: sądeckie talenty mają zasilać ekstraklasę

„Boom! Odpalamy prawdziwą bombę transferową tego lata! Trzymaliśmy to w tajemnicy, aż do momentu oficjalnego potwierdzenia, ale teraz możemy to śmiało powiedzieć... mamy nowego Prezesa!” pochwalił się klub z Nowego Sącza na swojej stronie internetowej.

„Stało się. Bardzo zasłużony klub, który przez całe moje życie podziwiałem za profesjonalizm i świetne szkolenie młodych piłkarzy zawitał pod moje skrzydła. Jako że wśród dzieci i młodzieży czuję się od lat najlepiej to trafiłem w idealne miejsce” napisał na Facebooku nowy prezes. Tomasz Popiela będzie piastował stanowisko, na którym do tej pory był wakat. Wcześniej prezesem Dunajca był Jan Wojciechowski.

Postanowiliśmy zapytać go jakie ma plany związane ze swoją nową pracą.

- Przede wszystkim chciałbym uspokoić sytuację z boiskiem. Mamy z tym problem. Tę kwestię musimy załatwić jak najszybciej, by dzieciaki miały w ogóle gdzie trenować. Jestem już po rozmowach z PWSZ. Nie może być tak, że nasze grupy tułają się po Nowym Sączu – przyznaje w rozmowie z „Gazetą Krakowską” nowy sternik Dunajca, czyli klubu słynącego ze szkolenia młodzieży.