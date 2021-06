Nowy prezes MZPN Ryszard Kołtun: Nadchodzi moment, żeby dokonać nowego otwarcia

- Łatwo będzie panu udźwignąć legendę Ryszarda Niemca, który w krakowskim i małopolskim futbolu rządził blisko trzydzieści lat?

- Z prezesem Niemcem nie ma sensu rywalizować. Trzeba sobie stworzyć nowy obszar, wychodzić w pracy również poza to, co do tej pory robił, proponować coś nowego. To nie tak, że ja tutaj chcę tworzyć nową legendę. Moim celem jest poukładanie pewnych spraw, które może nie do końca do tej pory działały. Choćby od strony wizerunkowej. Chcę, żeby MZPN był postrzegany jako nowoczesny, sprawnie działający Związek.

- To będzie ciąg dalszy, kontynuacja tego, co w MZPN proponował do tej pory Ryszard Niemiec czy coś całkiem nowego? Współpracowaliście przecież ze sobą przez wiele lat.

- Tak, zresztą nie tylko w MZPN, ale również w „Tempie” jeszcze w latach 90. Wiele się od niego nauczyłem, ale zawsze byliśmy dwoma bytami. On był ideologiem, a ja technokratą. Myślę, że tak pozostało i teraz na bazie tego, co zostało zbudowane w Związku podczas siedmiu kadencji prezesa Niemca, przychodzi czas na odnowę. Uważam, że to co działo się w Związku przez te wszystkie lata nie było dobrze sprzedawane na zewnątrz, ale to się teraz zmieni. Każdy nowy człowiek wnosi coś nowego. A moim pomysłem jest większe otworzenie się na ludzi, na nowe pomysły i współpraca ze wszystkimi. Również tymi, którzy do tej pory kręcili nosami i na współpracę gotowi nie byli. Każdemu chcę zaufać, każdemu dać szansę. Chcę też otworzyć się na teren, który był trochę zaniedbany do tej pory. Mamy oczywiście Wisłę, Cracovię, Hutnika czy Garbarnię, ale nie możemy zapominać, że w Małopolsce są również Bruk-Bet Termalica, Sandecja, Puszcza, Podhale, Jutrzenka Giebułtów itd. Chcemy się na te kluby, ale również wszystkie inne z niższych lig, mocno otworzyć. W czasie kampanii odwiedziłem prawie wszystkich delegatów. Może tylko kilku nie spotkałem osobiście. Wszyscy odnieśli się pozytywnie do zaproponowanych przeze mnie zmian, do których dojdzie, gdy nastąpi pełna integracja środowiska.