Nowy Sącz. Coraz bliżej budowy "sądeczanki"? RDOŚ będzie wybierać między trzema wariantami przebiegu drogi Tatiana Biela

GDDKiA preferuje wariant C, podczas gdy lokalne samorządy optują za wariantem A wizualizacja GDDKiA

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy dwujezdniowej drogi krajowej nr 75 na odcinku do Brzeska do Nowego Sącza. - Kolejny etap prac przygotowawczych zmierzających do budowy "sądeczanki" za nami - komentuje Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. RDOŚ będzie teraz analizować trzy warianty przebiegu "krajówki" czyli wariant A, C i F.