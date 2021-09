Nowy Sącz. Mieszkańcy ul. Zyndrama nie mają chodnika, za to zniszczoną drogę. Obawiają się o bezpieczeństwo dzieci [ZDJĘCIA]

Od kilku lat ul. Zyndrama na os. Dąbrówka stała się małą obwodnicą. W godzinach popołudniowych ciągnie się tu sznur aut. Drogę skracają sobie kierowcy, omijając korki na ul. Węgierskiej, kierują się w stronę Małej Poręby, a dalej na Krynicę lub Biegonice. Ulicą dodatkowo jeździ autobus MPK nr 9. Górny odcinek drogi jest tak wąski, że nic oprócz niego się nie przeciwciśnienie. W dni robocze, jak przedstawiają to mieszkańcy, przez kilka godzin popołudniu jest taki ruch, że nie mieszczą się mijające auta, a tym bardziej piesi. Duży problem mają też dzieci, które idą do Szkoły Podstawowej nr 9 na ul. Piramowicza.

- Kiedy dwa auta mijają się na zakręcie dzieci, które idą lub wracają ze szkoły, muszą uciekać do rowu. Dzięki Bogu jeszcze nikt nie ucierpiał, ale to nie znaczy, że tak się nie może zdarzyć. Koło mojego domu nie ma krawężnika i auta wjeżdżają mi prawie do ogródka. Boję się o dzieci, które tu przechodzą. Oddam każdy centymetr do ogrodzenia, tylko zróbcie tu chodnik – mówi Lidia Zoń.