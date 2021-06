Nowy Sącz. Zdumiewające wyniki badania sądeckiej bazyliki georadarem. Prawdopodobnie odkryto kolejne krypty [ZDJĘCIA]

Od lipca ubiegłego roku trwa generalny remont sądeckiej bazyliki. W tym czasie budynek przeglądany jest wzdłuż i wszerz przez pracowników, którzy przy okazji prac odkrywają kolejne cenne znaleziska i tajemnice.

Kilka tygodni temu dotarli do pomieszczenia, w którym najprawdopodobniej znajdowała się krypta, czyli pomieszczenie pierwotnie służące do przechowywania relikwii lub miejsce pochówków. W kryptach chowano dostojników kościelnych, władców lub ważne osoby świeckie.

Sugerował to wygląd architektoniczny pomieszczeń czyli między innymi półkoliste sklepienia oraz stopnie przy ścianach.

Odkrycie sprawiło, że podjęto decyzję o przeszukaniu posadzek kościoła georadarem. Są już wyniki badań.

- Na wydruku zaznaczone są puste przestrzenie znajdujące się pod posadzką. Na razie dokładnie nie wiemy, co to jest dlatego będziemy się starać o uzyskanie zgody konserwatora na zrobienie wywiertu, aby umieścić w nim kamerę i zobaczyć co skrywają podziemia - mówi ksiądz Jerzy Jurkiewicz, proboszcz parafii.