Nowy Targ. Straciła w pożarze dorobek życia i źródło utrzymania. Wiele osób chce jej teraz pomóc

W internecie uruchomiona została zrzutka pieniędzy dla Patrycji – jednej z handlujących na nowotarskim jarmarku. To właśnie jej stoisko handlowe stanęło w ogniu 13 sierpnia. To był piątek. Tego dnia handel na jarmarku zamiera, nie ma klientów. Całe szczęście, że ktoś zauważył dym i zaalarmował straż. Inaczej ogień mógłby zająć inne stragany, które były połączone z tym pani Patrycji.

Straty po pożarze szacowano na ok. 200 tys. zł. To nie tylko koszt postawienia nowego budynku, ale przede wszystkim towaru, który ucierpiał nie tylko w trakcie pożaru, ale i w akcji gaśniczej. Teraz nie nadaje się do niczego, a tym bardziej do sprzedaży. Sytuację komplikuje fakt, że poszkodowana nie miała ubezpieczenia, teraz ze skutkami pożaru musi poradzić sobie sama. Co gorsza, pani Patrycja straciła źródło utrzymania dla rodziny, znalazła się bez środków do życia.