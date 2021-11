Nowy Targ. Trzy dni koncertów na otwarcie zmodernizowanego Miejskiego Centrum Kultury

Muzyczny maraton związany jest z zakończeniem długiej modernizacji dawnego Miejskiego Ośrodka Kultury przy Alejach 1000-lecia w stolicy Podhala. Była to zarazem jednak z największych inwestycji w Nowym Targu, która pochłonęła przeszło 35 mln zł. Kompleks - przemianowany teraz na Miejskie Centrum Kultury - zmienił się nie do poznania. Dotyczy to zarówno budynku, jak i jego otoczenia.

Trzydniowy maraton muzyczny rozpocznie się w piątek o godz. 18 - od uroczystej Galii Otwarcia Miejskiego Centrum Kultury oraz koncertu muzyki filmowej. Tego dnia zagra Orkiestra Kameralna Silesian Art Collective pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego oraz zaśpiewają goście specjalni: Edyta Górniak, Mietek Szcześniak, Ania Byrcyn i Rafał Szatan.

Z kolei w sobotę 20 listopada zaplanowano występ Darii Zawiałow - niezwykle utalentowanej artystki i jednego z najmocniejszych głosów na polskiej scenie muzycznej. Na koncert odbędzie się o godz.20 do sali widowiskowej MCK. Daria Zawiałow jest autorką tekstów oraz kompozytorką. Po zaledwie dwóch studyjnych albumach rozkochała w sobie tysiące fanów i stanęła w szeregu topowych polskich wokalistek. Jej utwory są grane przez największe stacje radiowe i podbijają listy przebojów, a teledyski zdobywają miliony wyświetleń.