O Polskim Ładzie, zyskach, podatkach i Donaldzie Tusku. Wywiad z rzecznikiem rządu Piotrem Müllerem

Ofensywa rządu i PiS stoi pod znakiem Polskiego Ładu, ale kiedy możemy spodziewać się głosowania w sprawie tego sztandarowego projektu gospodarczo-społecznego?

Zapowiadaliśmy blisko 50 dni temu, że Rada Ministrów przyjmie projekty ustaw w ciągu 100 dni. Przewidujemy zatem, iż kluczowe propozycje zostaną poddane pod głosowanie wczesną jesienią, jeśli mowa o sprawach podatkowych. Część postulatów, np. zdrowotnych, dotyczących profilaktyki 40 plus, zniesienia limitów do lekarzy - to wszystko już się dzieje. Obecnie wchodzimy w ścieżkę legislacyjną, która wymaga ustaw. Wiem, że rząd PiS przyzwyczaił do szybkiego tempa wprowadzanych reform, ale i tak narzuciliśmy sobie błyskawiczne terminy, na tyle, ile to możliwe.

Tymczasem wicepremier Jarosław Gowin mówi otwarcie, że Porozumienie nie poprze postulatów, uderzających jego zdaniem w przedsiębiorców. Chodzi przede wszystkim o składkę zdrowotną. Jak zamierzacie Państwo go przekonać? Postawicie ultimatum: bezwarunkowe poparcie dla programu albo koniec koalicji?