Obłędne tiramisu z malinami. Robi się je szybko, a jeszcze szybciej zjada [PRZEPIS]

Tiramisu z malinami? Jak najbardziej. Włoskie tiramisu to rewelacyjny deser bez pieczenia! A ze świeżymi malinami smakuje obłędnie.

Tiramisu z malinami [PRZEPIS]

Tiramisu z malinami naszej Czytelniczki. Zobacz przepis. Fot. Małgorzata Bykowska

Składniki:

0,5 kg malin

2 opakowania okrągłych biszkoptów

500 ml serka mascarpone

250 ml śmietanki 30%

1 kopiata łyżka cukru pudru

filiżanka mocnej kawy

likier amaretto według uznania

gorzka czekolada

Sposób wykonania:

Śmietanę ubijamy na sztywno. Do serka dodajemy łyżkę cukru pudru i miksujemy na delikatnych obrotach. Dodajemy stopniowo ubitą śmietanę. Na dno tortownicy układamy namoczone w kawie zmieszanej z amaretto biszkopty. Smarujemy je połową kremu, następnie układamy drugą warstwę namoczonych biszkoptów (moczymy je delikatnie, żeby nie były za mokre) i resztę kremu.

Na tak gotowe tiramisu układamy maliny które posypujemy startą gorzką czekoladę (czekoladę ścieramy na tarce do krojenia w plastry). Tiramisu wkładamy do lodówki na minimum 30 minut. Prawda że proste?? A jakie pyszne.

Przepis Małgorzaty Bykowskiej