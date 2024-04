Obwodnica Oświęcimia do drogi S1 rośnie w oczach. Tak wygląda trasa po 17 miesiącach inwestycji. Zobacz nowe zdjęcia i film z powietrza

Budowa południowej obwodnicy Oświęcimia po 17 miesiącach

Budowa południowej obwodnicy Oświęcimia, która stanie się fragmentem drogi 44, rozpoczęła się na początku listopada 2022 roku, gdy w rejonie ul. Zatorskiej w Oświęcimiu symbolicznie wbito łopatę.

Most nad Sołą to jeden z kluczowych elementów obwodnicy Oświęcimia GDDKiA

Zakończenie obwodnicy Oświęcimia w rejonie ul. Zatorskiej, gdzie budowane jest m.in. rondo GDDKiA

Mija 17 miesiąc budowy. Wykonawca, firma Budimex wykorzystała łagodną zimę i tam, gdzie było to możliwe, prace były kontynuowane. Z wiosną inwestycja nabrała jeszcze większego tempa. Z miesiąca na miesiąc przyszła trasa nabiera kształtów.

Na dużej części nowej drogi jest już wylana pierwsza warstwa asfaltu GDDKiA

Budowa ronda na ul. Jagiełły, gdzie obwodnica będzie łączyć się z drogą wojewódzka 948 GDDKiA

Prace koncentrują się m.in. na kluczowych odcinkach, jak budowa trzech mostów. Konstrukcja przeprawy na Wiśle na granicy Małopolski i Śląska, która połączyła brzegi rzeki, a tym samym oba województwa została zakończona 22 marca. Most ma 432 m długości w ciągu jezdni do Mysłowic oraz 420 m na jezdni do Krakowa.

Gotowa jest już konstrukcja mostu nad Wisłą łączącego Małopolskę ze Śląskiem GDDKiA

Obwodnica Oświęcimia po śląskiej stronie, gdzie powstała już konstrukcja przeprawy nad Wisłą GDDKiA

Most nad Sołą w Oświęcimiu budowany jest inną techniką – nawisową. Tutaj prace przy konstrukcji przeprawy są na finiszu. Zaawansowane są prace na rondach, w tym trzech powstających w Oświęcimiu i tunelu pod linią kolejową 93 Czechowice-Dziedzice - Oświęcim.

Obwodnica Oświęcimia do drogi ekspresowej S1 rośnie w oczach. Tak wygląda po 17 miesiącach budowy GDDKiA

Budowa mostu nad Sołą w Oświęcimiu GDDKiA

Na dużej części odcinków drogowcy położyli pierwsze warstwy asfaltu. Zakończenie budowy południowej obwodnicy Oświęcimia do drogi S1 planowane jest w drugiej połowie 2025 roku.

Jedną z kluczowych części obwodnicy jest tunel pod linią kolejową Oświęcim - Czechowice GDDKiA

Na powstającym rondzie przy ul. Legionów obwodnica będzie łączyć się z drogą wojewódzka 933 GDDKiA

Całkowita długość nowej drogi przekracza nieco ponad 9 km. Prowadzi od węzła Oświęcim na powstającej drodze ekspresowej S1 między miejscowościami Bojszowy i Jedlina po śląskiej stronie do okolic skrzyżowania ul. Zatorskiej i Grojeckiej w Oświęcimiu.

Koszt inwestycji sięga 500 mln zł. Przy okazji rozpoczęcia wiosennego etapu prac GDDKiA oceniła zaawansowanie budowy obwodnicy na 54 proc.

Przelot nad budową obwodnicy Oświęcimia - kwiecień 2024