Ograniczyli ruch na moście Grunwaldzkim. Na stałe. W okolicy tworzą się korki

- Nowa, stała organizacja ruchu polega na ograniczeniu tonażu na moście Grunwaldzkim do 7,5 tony oraz wyłączeniu z ruchu samochodowego skrajnego pasa jezdni, od strony Wawelu i przeznaczenia go pod ścieżkę rowerową. Jest więc taka sama, jak ta, która funkcjonowała na moście kilka lat temu. Będzie ona obowiązywała do czasu wybudowania nowej przeprawy - informują w krakowskim magistracie.

Przypomnijmy, że ekspertyza przeprowadzona przez Politechnikę Krakowską wykazała, iż most Grunwaldzki bezpiecznie posłuży mieszkańcom maksymalnie do 2038 roku. Docelowo zostanie rozebrany, a w jego miejsce powstanie zupełnie nowa przeprawa łącząca Stare Miasto i Dębniki.

Aby jednak tak się stało i przeprawa posłużyła jeszcze kilkanaście lat, niezbędne jest wykonanie prac remontowych oraz wdrożenie nowej, stałej organizacji ruchu, która ją odciąży.

Trwają przygotowania do remontu mostu. Pod koniec maja Zarząd Dróg Miasta Krakowa wybrał firmę, która opracuje projekt prac remontowych oraz pozyska niezbędne decyzje do jego wykonania. Zgodnie z umową, ma na to czas do marca przyszłego roku.