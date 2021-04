Okazali solidarność z przesłuchiwanym przez policję aktywistą klimatycznym

Przesłuchiwany aktywista to Piotr Ślęczek. Mężczyzna w grudniu ubiegłego roku brał udział w "Spacerze dla Przyszłości", podczas którego protestowano przeciwko bezczynności rządzących wobec katastrofy klimatycznej. Akcja została stłumiona przez policję, a Piotr Ślęczek zatrzymany.

Policjanci wyszarpali Piotrka za szyję z tłumu, a następnie zawlekli do radiowozu, cały czas go dusząc. Teraz, policja oskarża naszego przyjaciela o to, że tamtego dnia mając megafon… zaszkodził środowisku