Olkusz. Trzymiesięczny areszt dla 48-letniego mężczyzny, który po pijanemu śmiertelnie potrąci 35-latka na pasach na DK 94 [ZDJĘCIA] Małgorzata Gleń

Zobacz galerię (2 zdjęcia) Potrącenie ze skutkiem śmiertelnym w Olkusz na DK 94, 21 lipca 2021 r. KPP Olkusz, GDDKiA Zobacz galerię (2 zdjęcia)

48-latek to recydywista. Za jazdę po alkoholu miał orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Mimo to nie wahał się ponownie wsiąść za kierownicę. W środę (21 lipca 2021r.), mając prawie trzy promile alkoholu we krwi wsiał do swojej hondy i zabił na przejściu dla pieszych w Olkuszu, na DK 94, 35-latka z Klucz. Uciekł, ale policja szybko go złapała.