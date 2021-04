Oświęcim idzie w ślady Krakowa i po konsultacjach z Urzędem Marszałkowskim przyspiesza wprowadzenie uchwały antysmogowej [ZDJĘCIA]

Kraków. Wiosna, no prawie, zatem podsumujmy sezon smogowy w mieście

Smogu w Krakowie z roku na rok jest mniej, ale nie oznacza to, że walka z nim się skończyła. Nadal mamy w ciągu sezonu grzewczego, od września do marca, sporo dni z przekroczenie norm poziomów zanieczyszczenia powietrza. Nadal straż miejska przyłapuje osoby na paleniu węglem (choć to w mieście zakazane), a nawet śmieciami. Jest lepiej, bo stare piece wymieniane są na ekologiczne formy ogrzewania domów. Kilka lat temu pieców węglowych urzędnicy naliczyli ponad 20 tys., a ile jest ich teraz?