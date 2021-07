Oświęcim. Nielegalne składowisko odpadów przy ul. Chemików „zazieleniło się”, a właściciel zniknął. Czy dosięgnie go PARP i Urząd Skarbowy?

Ambitne plany N-Recykling, z milionową dotacją. Trwa walka o zwrot

Firma N-Recykling na przetwarzanie odpadów w paliwa płynne w superinstalacji, którą miała zbudować, dostała 16 mln zł dotacji od agencji rządowej. Odebrała połowę kwoty. Jedyne w co zainwestowała, to w koparkę i szlaban. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z uwagi na niewywiązanie się z umowy wezwała firmę do zwrotu całego wypłaconego dofinansowania, czyli 8 787 100 zł wraz z odsetkami. W tym przypadku PARP wydała dwie decyzje administracyjne: 5 grudnia 2016 r. na kwotę 2 375 200,00 zł wraz z odsetkami (w wyniku odwołania beneficjenta Minister Inwestycji i Rozwoju, 31 stycznia 2018 r. utrzymał w mocy decyzję PARP), 2 czerwca 2018 r. na kwotę 6 411 900,00 zł wraz z odsetkami. Od obydwu firma odwołała się i przegrała.