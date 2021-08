"Pamięć/Zachor" na terenie KL Plaszow, czyli spotkanie, by pamiętać o więźniach obozu

Dlaczego właśnie wtedy? Jak tłumaczą przedstawiciele muzeum, trudno wskazać w historii KL Plaszow datę, która mogłaby być jednoznacznie określająca to miejsce.

- Jest wiele rocznic, ale one mają charakter, którego nie można przypisać do całej historii obozu. Nie znamy dokładnie daty założenia, data likwidacji nie jest datą wyzwolenia. Dlatego postanowiliśmy wskazać na początek procesu, który trwał długo, zaczął się latem 1944 roku - był to proces likwidacji obozu - mówi Marta Śmietana z Muzeum - Miejsca Pamięci KL Plaszow. - Pozornie początek czegoś: początek końca wojny, początek nowego życia dla większości więźniów, początek wywożenia ich do innych, wówczas jeszcze nieznanych miejsc, czyli innych obozów. Ale jednocześnie w tym samym czasie odbyła się jedna z największych łapanek na ulicach naszego miasta, „czarna niedziela” (6 sierpnia 1944 r., aresztowano wtedy i osadzono w KL Plaszow kilka tysięcy krakowian - przyp. red.) i grupa więźniów zwiększyła się. Tak więc to, co wydawało się początkiem czegoś, dla wielu było początkiem końca i procesem, który się nigdy nie skończył, bo koniec wojny to nie był tak naprawdę koniec dla tych, którzy ocaleli - dodaje.