Pamiętacie tego "bizmesmena" ze starą parasolką? To dopiero był cyrk z Vanną Ly!

Cały cyrk ciągnął się na przełomie 2018 i 2019 roku. Niedawno Kraków mógł więc świętować 5 lat od zakończenia tej marnej komedii.

Wszystko zaczęło się mniej więcej we wrześniu 2018 roku. Wtedy to - do pogrążonej w problemach Wisły - wpłynęła oferta.

Rafał Wisłocki, ówczesny prezes TS Wisła i Wisły SA mówił: - Vanna Ly i Mats Hartling zgłosili się do klubu za pośrednictwem jednej z kancelarii prawniczych z Warszawy prowadzonej przez Jarosława Ostrowskiego. To była też osoba, która stanowiła dla nas pewną wiarygodność. Jarosław Ostrowski zasiadał w Komisji Licencyjnej PZPN do 2017 r.

21 grudnia 2018 Vanna Ly i Mats Hartling przylecieli do Krakowa. To był dzień meczu z Lechem Poznań. Przed tym meczem spotkali się z drużyną. Później oglądali spotkanie w loży.