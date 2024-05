"Pan na Collegium Maius". W Muzeum UJ wystawa o jego założycielu Anna Piątkowska

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego obchodzi w tym roku 60-lecie swojego istnienia, z tej okazji do 30 sierpnia będzie okazja, by zobaczyć wystawę czasową poświęconą jego twórcy Karolowi Estreicherowi młodszemu, konfrontując go z czarną legendą, jaka powstała w Krakowie po jego śmierci. "Dziennik Polski" jest patronem medialnym wystawy.