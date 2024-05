Zeszyty odnalezione w Kossakówce na wystawie? Spadkobierca mówi: nie Anna Piątkowska

Kilka dni temu robotnicy remontujący Kossakówkę natrafili na ukryte w stropie klatki schodowej zeszyty szkolne należące do Magdaleny Samozwaniec, siostry Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Zeszyty, o ile zezwolą na to konserwatorzy, mają trafić na wystawę w powstającym w Kossakówce Muzeum Rodziny Kossaków. Inne zdanie ma na ten temat spadkobierca Magdaleny Samozwaniec: - Nie życzę sobie, by zeszyty był częścią wystawy – mówi Rafał Podraza.