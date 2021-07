Patrick The Pan: Najprostsze rozwiązania są najlepsze

- Urodziłeś się w Krakowie, tu wychowałeś i tutaj działasz. Jak to miejsce definiuje cię jako artystę?

- Chciałbym odpowiedzieć jakoś romantycznie, że Kraków mnie bardzo inspiruje, ale nie byłoby to zgodne z prawdą. Przywołam więc tylko słowa, które zapamiętałem z książki „Lot nad kukułczym gniazdem”: „Ludzie, którzy mieszkają nad wodospadem, go nie słyszą”. Ja lubię Kraków, ale nie działa on na mnie w pobudzający sposób.

- To trudne miejsce dla muzyka?

- Jest coraz więcej artystów na rynku, którzy nie decydują się na przeprowadzkę do Warszawy, tylko są wierni swoim regionom. Więcej jeżdżenia, ale da się. Dlatego PKP powinna mi dać niebawem jakiś order za przelotki Kraków-Warszawa, bo jestem ich stałym klientem.